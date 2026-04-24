タレントの長嶋一茂が２４日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に２週間ぶりに生出演した。長嶋は先週１７日の同番組を理由不明で欠席していた。この日は、２週間前よりも日焼けした精悍（せいかん）な顔で生出演し冒頭のペット特集で「犬は詳しいので」などとさわやかにコメントしていた。２週連続で休んでいた金曜コメンテーターで元大津市長の越直美氏も生出