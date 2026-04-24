ロシアの主要閣僚が相次いで北朝鮮を訪問し、朝ロ関係が全方位で接近する様相を強めている。保健、経済協力に加え、治安・内務分野でも接触が進んでおり、両国が単なる交流を超え、事実上の戦略的協力関係を固める段階に入ったとの見方が出ている。朝鮮中央通信は23日、ロシアのアレクサンドル・コズロフ天然資源・環境相とミハイル・ムラシコ保健相が率いる政府代表団が前日、江原道元山を訪れ、「朝ロ親善病院」の着工式に出席し