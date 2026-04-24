「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）悔しさが残る１球だった。５回５安打２失点と試合をまとめながら、サンタナに許した一発が今季初黒星につながった。広島・岡本駿投手は「本塁打だけはダメというところで、打たれてしまった」と肩を落とした。０−０の五回、２死から長岡に四球を与え、サンタナを迎えた。２球で２ストライクと追い込みながら、５球目の直球が真ん中に入った。「（相手が）直球を張ってい