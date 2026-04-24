ラグジュアリーな存在感で多くの女性を魅了するクリスチャン ルブタンから、最新トートバッグ「BETTINA（ベッティーナ）」が登場。なんと日本で世界先行発売される注目のコレクションです。タイムレスな美しさと現代的な洗練を兼ね備えたデザインは、日常を格上げしてくれる特別な存在。機能性と美しさを両立した新作バッグの魅力を、詳しくご紹介します♡ 洗練を極めた美しいフォルム 「BETTINA」