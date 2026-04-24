多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。連載第54回目は「ミッドハンドフォース」を重視したスイングメソッドで、デビッド・トムズの指導歴もあるブライアン・マンゼラを紹介する。 デビッド・トムズ1967年アメリカ生まれ。92年からPGAツアーに参戦し、97年に初優勝。01年の全米プロゴルフ選手権を含むツアー13勝の実績を