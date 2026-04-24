マドリード・オープン2回戦でカミラ・オソリオと対戦する大坂なおみ＝23日、マドリード（AP＝共同）テニスのマドリード・オープンは23日、マドリードで行われ、女子シングルス2回戦で大坂なおみ（フリー）がカミラ・オソリオ（コロンビア）を6―2、7―5で下し、3回戦に進んだ。（共同）