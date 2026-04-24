「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）広島は２戦連続の完封負けで、連続無得点イニングが２２まで伸びる苦しい状況だが、新井貴浩監督（４９）は小園海斗内野手と坂倉将吾捕手の上昇気配を感じ取って前を向いた。以下、主な一問一答。◇◇−先発・岡本は五回２死から２失点。「良いペースでいっていて、２死からの四球はもったいなかったよね」−六回以降に投げた投手は無失点。「そこはプラス