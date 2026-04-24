きのう開幕した「前澤杯 MAEZAWA CUP」。プロアマに参加した際、同組で一緒に回った大岩龍一のバッグに3本の60度のウェッジが入っているのを発見。その理由を本人に直撃した。【写真】大岩龍一が使う3本のウェッジアクシスゴルフの黒ウェッジが渋い一体なぜ3本ものウェッジを入れているのか？「コースによって使うウェッジを替えているんです。以前、優勝争いをしているとき、アプローチをミスしたんです。ただ、絶対にウェッジ