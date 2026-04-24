＜前澤杯事前◇22日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞今季自身初戦を迎えた宮里優作も、同組でプレーする“妹分”のゴルフに目を奪われた。【写真】青木以外にも女子プロゴルファーが奮闘スタート時は曇っていた空は、途中から雨が降り始め、後半には大粒に変わっていった。「後半の雨は覚悟していた」と、コンディションの変化を見極めながらプレー。そのなかで「一緒に回っている瀬令奈がすごすぎて。特に前半は