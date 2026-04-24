俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第4週「私たちのソサイエティ」の各回あらすじを振り返る。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ■第16回のあらすじ直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊