【WWE】SMACK DOWN（4月17日・日本時間18日／ネバダ・ラスベガス）【映像】「男子より肩幅が」“アメリカ版・才木玲佳”の驚愕ボディまず目に入ったのは、テーピングでもサポーターでもなく、肩と背中の厚みだった。約1か月の負傷離脱を経て戻ってきた「アメリカ版・才木玲佳」の肉体は、「怪我明け」という言葉では到底収まらず、敗戦の事実すら押し返してしまうほどの存在感を放っていた。W