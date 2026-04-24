人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し63時間も籠城した事件の実話をもとにした映画『デッドマンズ・ワイヤー』（7月17日公開）のポスターと予告編が解禁された。【動画】映画『デッドマンズ・ワイヤー』予告映像本作は、1977年にアメリカ・インディアナポリスで発生した異常事件を描くサスペンス。不動産ローン会社に財産を騙し取られたとして、同社に押し入り役員を人質にとった男は、自分の首と人質の首をショッ