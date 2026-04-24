ダイヤモンドバックス戦の4回、デルカスティーヨのゴロを好捕するホワイトソックス一塁手の村上＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグは23日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場し、日本勢初の6試合連続本塁打はならなかった。三回に右前打を放って5打数1安打。チームは4―1で勝った。カブスの鈴木は「4番・右翼」で出場したフィリーズ戦で