見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第20話が24日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、環（宮島るか）を無事に取り戻したりん（見上愛）は、久しぶりに虎太郎（小林虎之介）一家や、中村（小林隆）と楽しい夜を過ごした後、東京へ帰ってきた。改めて、りんは美津（水野美紀）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝えるが、美津は、一ノ瀬家の娘ならと、