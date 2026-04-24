頭痛やしびれ、めまいは日常的にも起こりうる症状です。では、どうすれば脳梗塞のサインを見抜けるのでしょうか。医師が繰り返し強調するのは「症状の種類ではなく、発症の仕方」に着目することです。今回のテーマは、「日常症状と脳梗塞を見分けるポイントと、すぐに受診すべきタイミング」です。「いつ」起きたかが分かるほどの突然さがカギ脳梗塞かどうかを見極めるうえで最も重要なのは、「何時何分に起こった」と言えるほど、