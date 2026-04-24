【モデルプレス＝2026/04/24】バラエティ番組「シークレットNGハウス」の待望の第2弾となる「シークレットNGハウス Season2」が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信。前回に引き続き、嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務める。この度、プレーヤーゲストが一挙解禁となった。【写真】佐藤健＆千鳥ノブ、仲良しぶらり旅◆二宮和也＆若林正恭MC「シークレットNGハウス」「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行