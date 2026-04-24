メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄の中日ビルが開業2周年を迎え、記念イベントが始まりました。 開業2周年を迎えた中日ビルでは23日記念セレモニーが開かれ、中日ドラゴンズのマスコットキャラクター「ドアラ」が会場を盛り上げました。 悪天候の中、会場に集まった人たちへのメッセージは…「雨の中ありがとう。しっかりお金使ってね」。 地下1階から地上3階までの吹き抜けの空間に青と