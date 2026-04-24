俳優の階晴紀（しな・はるき）さん（26）が、2026年4月22日にインスタグラムを更新。恋愛番組「ラブタイムトラベル Season3」（テレビ朝日系）出演時の写真を公開した。「煩悩の塊」階さんが出演中の「ラブタイムトラベル」は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」をテーマに、大正時代と1980年代のファッション・音楽とともに、男女がデートする内容の番組だ。階さんはインスタグラムで、ハットに着物、