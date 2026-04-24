「頭を動かさないで振れ」はどこを支点に振ればいい？ ２つの肩支点を統合するとプロが言う支点になる 多くのプロが言う「首の付け根を支点に振る」とは「肩振り子」と同義です。肩は左右にあるので支点は２つですが、１本のクラブを両手で振るので支点は１つと考えたほうが合理的。それが首の付け根というわけです。 プロは第三頸椎あたりに支点をイメージする人が多いようです。昔から言う「頭を動かさない」という