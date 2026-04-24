#KTCHANが、メジャー1st EP『to face』よりリード曲「私の幸せは私が決める」のMVを公開した。本楽曲はCBCテレビドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』のエンディング主題歌のために書き下ろした作品。原作は、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位に輝き、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破するなど驚異的な記録を打ち立てた大ヒットコミック。幅広い層の読者から熱い