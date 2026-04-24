自立できていない系地雷ワード『おふくろ、明日来るって』 突然の訪問に対応するのは大仕事なのに 義母からの電話を受けた夫が、何気なく妻に言い放ったひと言。夫からすれば、おばあちゃんが孫に会いに来るのは当然で、たとえ突然であろうが気にもかけません。 一方、妻目線では散らかった部屋や家の中の諸々の惨状を一夜で解決しなければならず、迷惑以外の何ものでもありません。一緒に片づけることもせず、いとも