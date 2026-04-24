日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3132（+9.0+0.29%） ホンダ1303（-9-0.69%） 三菱ＵＦＪ2751（-1-0.04%） みずほＦＧ6485（+3+0.05%） 三井住友ＦＧ5351（+1+0.02%） 東京海上7064（-8-0.11%） ＮＴＴ152（+0.6+0.40%） ＫＤＤＩ2601（+0.5+0.02%） ソフトバンク218（-1.0-0.46%） 伊藤忠1923（-7.5-0.39%）