【本日の見通し】ドル円は159円台を中心とした推移が続くか イラン情勢をにらみながらの展開が続く。海外市場でドル円は159円台での推移となった。160円手前が重いこともあり、NY午前に159.32円を付ける場面が見られたが、東京午前に付けた159.30円には届かず反発。イラン議会議長が交渉チームから離脱との噂がドル買いを誘ったとみられ、イラン情勢に神経質に反応する状況が示された。 この後も159円台