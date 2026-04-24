東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.71高値159.84安値159.30 160.47ハイブレイク 160.16抵抗2 159.93抵抗1 159.62ピボット 159.39支持1 159.08支持2 158.85ローブレイク ユーロドル 終値1.1683高値1.1717安値1.1669 1.1758ハイブレイク 1.1738抵抗2 1.1710抵抗1 1.1690ピボット 1.1662支持1 1.1642支持2 1.1614ロ&#12