(C)2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. 世界規模の内輪ノリが最高な、究極のファンサ映画 2023年公開の映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の世界的大ヒットから約3年。いよいよ待望の続編「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が、4月24日に日本公開を迎えた。 国外では一足早く4月1日より北米を含む多数の地