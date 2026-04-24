「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、ＤｅＮＡ戦の雨天中止を受け、主力メンバーを即座に帰阪させた。以下、主な一問一答。◇◇−雨で試合が中止。「明日、練習ですから、１１時から。みんな戻って、明日の練習に備えるということです」−監督は「８番・投手」という考え方は。「どうでしょうね。考えはしますけど、それよりは自分たちがどうするか。