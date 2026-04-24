タレントで実業家の板野友美（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Rakuten Girls Award 2026/SS」と書き出した板野。この日の衣装をアップした。女性らしい雰囲気のシフォンドレスに身を包みカメラ目線。「ありがとうございました」と伝えたファンからは「めっちゃ可愛いです」「なんでも着こなせちゃうともちん最強」「本当に可愛すぎです」「なんて美しいのでしょう！」「素敵です