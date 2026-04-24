阪神は２１、２２日のＤｅＮＡ戦で連敗を喫した。２戦連続の投壊で計２３失点だったことについて、デイリースポーツ評論家・西山秀二氏（５８）は「不利な状況でも内角を要求する」と感じたことを明かした。◇◇自ら殴られにいっているようなリードが気になっていた。ここ数試合は不利な状況でも内角を要求する坂本を危なっかしいなと感じて見ていた。阪神打線の本塁打数は１６本。対して阪神投手陣の被本塁打は１９本