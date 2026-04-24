4月24日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「目利き選手権」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、激ムズ目利き問題に挑むこの企画。今回は、スタジオに3点の絨毯が登場し、その中から1200万円の価値がある本物のペルシャ絨毯を当てることに。一茂は3枚の絨毯を一瞥しただけで「オレはもうわかったから！」と豪語。何度も手触りを確認する良純、ちさ子