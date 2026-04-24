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○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０日・全国消費者物価指数 ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：００英・小売売上高 １５：４５仏・消費者信頼感指数 １７：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表