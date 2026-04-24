２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７１銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円５９銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 片山さつき財務相がブルームバーグのイベントで「為替介入を行ううえで日本はフリーハンドを有している」「為替問題について日米の当局者が緊密に連⁠