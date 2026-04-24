２４日の東京株式市場はリスク回避の流れが続き、日経平均株価は続落する公算が大きい。ただ、下値では押し目買いニーズも強く、売り一巡後は５万９０００円台を巡る攻防が意識されそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸはやや売りに押される展開だったが、仏ＣＡＣ４０は４日ぶりに切り返すなど売り飽き気分もみられる。原油価格の高止まりが警戒されているが半導体関連株の一角が