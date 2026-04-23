骨粗しょう症を発症すると、わずかな衝撃で骨折をしてしまい、日常生活に大きな支障を招くこともあります。実は糖尿病と骨粗しょう症は密な関係にあり、糖尿病を発症すると骨粗しょう症のリスクも上昇します。糖尿病の人が骨折を防ぐにはどうしたらよいのかについて、本駒込内科・糖尿病内科クリニックの菊野先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。 監修医師：菊野 庄太（本駒込内科・糖尿病内科クリニック）