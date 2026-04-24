ASUS JAPANは4月24日、ビジネスおよびデイリーワークに適したモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を全国の家電量販店、ECサイトで順次発売する。●作業による疲れを軽減する機能を共通で搭載いずれも長時間の作業による疲れを軽減するASUS Eye Careテクノロジーを搭載し、「VA34VCPSR」は34型曲面モデル、「VA249QGSE」は23.8型モデルだ。ドッキングステーション機能を搭載 リモートワークに便利なウルトラワイドモニ