大阪6月限ナイトセッション 日経225先物58880-260 （-0.43％） TOPIX先物3709.5-6.0 （-0.16％） シカゴ日経平均先物58985-155 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 23日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イランのガリバフ国会議長がホルムズ海峡の通航再開は不可能だと明らかにし、米国との交渉の担当から外れると報じられた。米国とイランの戦闘終結に向