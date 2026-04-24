24日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円70銭前後と、前日午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝186円63銭前後と14銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース