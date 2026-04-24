中国のSNS・小紅書（RED）に22日、「日本で10年生活しているけど、ますます話すのが怖くなってきている」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は「日本で10年生活してきて、自分では（日本特有の）微妙で遠回しな表現にもだいぶ慣れたと思っていた。普段から日本人の友人ともよく話すし、空気を読むこともそれなりにできているつもりだった。でも、今日のちょっとした出来事で心が折れかけた」とつづった。女性によると、ア