タレントで実業家の紗栄子（39）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「The precious days of my life.」と書き出した紗栄子。愛馬との2ショットをアップした。自身の「Nasu Farm Village」にて笑顔で寄り添う姿を披露。ファンからは「かわいい素敵」「私も癒やされました」「癒やしの集まり」「優しさ溢れる紗栄子さん」「幸せだね」などのコメントが寄せられた。