横浜には雨が似合う気がする。宿泊先のホテルを出て、伊勢佐木町の書店や喫茶店を回っていると、雨天中止の連絡があった。衣笠祥雄さんにお会いしたのも雨の横浜だった。パソコンに保存してあるメールを見返すと、ちょうど今ごろ、2014年4月24日とある。球場内食堂で「最近のタイガースはどう？」から、昔のスポニチ広島担当の先輩の話、昔の大リーグの話……と楽しかった。すると翌日、何と衣笠さんから「古い話。懐かしく