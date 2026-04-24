22日にパ・リーグ首位に浮上したオリックスは本拠地・京セラドームで日本ハムを迎え撃つ。京セラドームでは現在、球団タイの8連勝中で記録更新がかかる。先発のマウンドに立つエスピノーザは今季3戦3勝と絶好調だ。日本ハム戦は通算5試合で2勝1敗、防御率3・30。2勝はいずれも京セラドームでマークしている。開幕4戦4勝となれば自身初、今季ヤクルトの山野がマークしているが、オリックスで達成すれば17年のディクソン（4戦4勝