Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。目的地は特に決めず、着替えだけ車に放り込んで高速に乗る。目にとまった道の駅やサービスエリアで停まって、車内でぐっすり眠り、翌朝は気の向くままに走り出す--。そんな「ノープラン車中泊」に憧れつつも、寝心地の問題がいつもブレーキになっていました。「CAR BED standard」は、そのブレーキを外すきっかけに