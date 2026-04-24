●ダイヤモンドバックス1−4ホワイトソックス○＜現地時間4月23日チェイス・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが敵地で2カード連続の勝ち越しに成功。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、6試合連続安打をマークした。前日にMLB新人タイ記録となる5試合連続本塁打を放った村上。1点を追う3回表、一死一塁での第2打席は先発右腕ソロカがカウント3-0から投じた内角94.0マイル（約151.3キロ）のフォ