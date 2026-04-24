Photo: ハル 新年度がスタートし、人と顔を合わせる機会も多い季節。身だしなみや清潔感により一層気をつけたいところ。口臭エチケットのために、いつもポーチに入れて持ち歩いているのが、MISOKA（ミソカ）の「TRAVEL TOOTHBRUSH MISOKA FOR TO＆FRO」（1,650円 税込）。ガムと同じくらいのサイズですが、ガムを噛むより確実に口内を清潔にしてくれる、コンパクトな歯ブラシをご紹介します