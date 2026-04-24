名捕手・野口寿浩氏が説く「1ボール2ストライク」の活用法投手有利なカウントで、捕手はどうリードすべきか。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜の4球団で21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは、「カウント1-2」（1ボール2ストライク）という状況を「100％有利なカウント」と定義する。野村克也監督のもとでID野球を叩き込まれた野口さんは、この場面こそ焦らず、精神的な優位性を保ちながら「じっくりと使っていきたい