リンドーア長期離脱か米大リーグ・メッツは22日（日本時間23日）、本拠地ツインズ戦に3-2で勝利。12連敗中だったが、ようやく白星を掴んだ。しかしこの試合で主力のフランシスコ・リンドーア内野手が負傷交代。翌日、長期離脱の予測が米記者によって伝えられ、米ファンから嘆きの声が続出した。リンドーアが負傷したのは4回1死一塁の場面。アルバレスの二塁打で本塁へ突入し、生還したものの本塁付近でうずくまった。リプレー