「ベーシックなのに、なんだかおしゃれに見える」。コーデのシャレ感を高めるなら、1枚でサマになる「ボーダーTシャツ」を取り入れてみて。そのままでもレイヤードにも活躍するアイテムで、何かと頼りになりそうです。今回は【niko and ...（ニコアンド）】でゲットできるロンTを厳選してピックアップしました。 1枚でサマ見えするボーダー柄ロンT 【niko and ...】「ニ}