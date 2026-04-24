育児方針の違いから夫婦関係が揺らぐほどの大喧嘩に発展！感情がぶつかり合うなか、ふと投げかけられた一言が心に響き、大切な視点に気づかされていくことに──。今回は筆者の友人から聞いた、考えさせられるエピソードをご紹介します。 育児方針の違いから大喧嘩に 義実家に帰省しているとき、子どものしつけをめぐって夫と激しく衝突したことがありました。 発端も今となってはあやふやなほど、本当に些細な