昼寝の取り方によっては、早期死亡リスクが高まる可能性があることが分かった。Mass General Brighamによる研究で、リスク上昇と関連がみられたのは「長時間の昼寝」「頻繁な昼寝」「午前中の昼寝」の3種類だという。 【写真】世界の睡眠時間、日本のランクは？ポケモンスリープで計測 研究チームは、ウェアラブル睡眠モニターを用いて、1338人の高齢者を最長19年間追跡。その結果、午前9時から午後1時の