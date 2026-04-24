サブリナ・カーペンターが、身長の低さを理由に、長年ファッションとの付き合い方に悩んでいたことを明かした。パーフェクト誌でファッションデザイナーのマーク・ジェイコブスと対談し、「ファッションとの最初の関係は、正直いってうまくいっていなかった」と率直に語っている。 【写真】バックショットも美しいです サブリナは自らを「史上いちばん背が低い人」と表現し、既製服では自分の