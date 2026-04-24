長谷川京子 長谷川京子が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。【写真】長谷川京子「タイトでミニマル、そして鮮やかな色」を意識したドレスでジャパンプレミアに登場メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』 。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続